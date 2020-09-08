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حوادث

ضبط 26 طن سلع غذائية فاسدة بالمنوفية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات خلال ٤٨ ساعة عن ضبط ( 25,740 طن سلع غذائية سكر حر – دقيق فاخر – توابل) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية).

جاء ذلك؛ إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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