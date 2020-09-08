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رياضة

هل ينتقل محمد إبراهيم إلى صفوف الأهلي؟.. رئيس مصر المقاصة يجيب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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حسام الحارتي
قال محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، إنه لم تحدث مفاوضات مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ من أجل الحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب الفريق .

وأضاف محمد عبد السلام في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول بنادي مصر المقاصة يقدم مستوى جيد للغاية خلال فترة تواجده داخل صفوف الفريق .

وتابع:" هناك اتصال هاتفي تم بين وسطاء من الأهلي ومصر المقاصة للحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب الفريق ولكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي .

وأوضح أنه سيتم تأجيل البث في إنتقال محمد إبراهيم إلي صفوف النادي الأهلي أو غيره حتى إنتهاء الموسم الحالي .

ونفي محمد عبد السلام القيمة المتداولة التي تم تحديدها من أجل رحيل محمد إبراهيم والتي تبلغ 2 مليون دولار قائلا :" لم يتم تحديد سعر بيع اللاعب نهائيا حتى تلك اللحظة.
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