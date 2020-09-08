كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

مع حلول صيف ٢٠٢٠ خطفت الكثير من نجمات الفن و المشاهير الأنظار حول إطلالاتهن خلال استمتاعهن بالإجازة الصيفية ، مما كشف عن جمالهن و ذوقهن الرفيع في اختيار الملابس الصيفية.
وأثبتت نجمات الفن أن الاناقة لم تقتصر على مرحلة الشباب فقط، فقد لفتت الكثير من النجوم اللاتي تخطين حاجز الخمسين عاما، الأنظار حول أناقتهن و مظهرهن الجذاب خلال الأيام الماضية.
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وتنوعت إطلالات النجمات خلال الإجازة الصيفية بين الفساتين ذات العصرية ذات نقوشات الورد المبهجة و المايوهات و كاش المايوه الذي يعد قطعة أساسية على شاطئ البحر.
ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في صيف ٢٠٢٠ هن "ليلي علوي و يسرا و نادية الجندي و لبلبة و فيفي عبده و بوسي شلبي وإلهام شاهين و هالة صدقي" وغيرهن من المشاهير.
إليكم الصور ...