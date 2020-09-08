رئيس الإسماعيلي السابق يكشف عن سبب رحيل شريف عبد الفضيل لـ الأهلي

قال نصر أبو الحسن، رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، إن رحيل شريف عبد الفضيل عن الدراويش؛ جاء بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة ريكاردو.





وأضاف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: " شريف عبد الفضيل كان قلب دفاع الدراويش، قبل ان يعلن الجهاز الفني عدم الاحتياج له، لأنه كان قصير القامة ولا يلعب برأسه، ولذلك تعاقدنا مع داريوكان، وانتقل شريف للأهلي، وايضا تعاقدنا مع احمد صديق وعصام الحضري وأحمد علي".





وتابع: الزمالك طلب محمد فضل بشكل رسمي، ولكن العرض كان غير جيد وانتقل للأهلي بعد ذلك".





وواصل :" هناك أزمات فنية وادارية ومعنوية حاليا داخل قلعة الدراويش، ووجود حمص وأحمد العجوز مهم للغاية في ذلك التوقيت، وهما قادرين على احتواء تلك الأزمات".





وأفاد قائلا: "الاتحاد أول مرة يكسبنا في الإسماعيلية منذ 20 عامًا، لكن النتائج السلبية كانت طبيعية لتعاقب الأجهزة الفنية، كل مدرب يرى اللاعب بطريقة معينة، هناك 14 جهاز تدريبي في 8 مواسم للإسماعيلي، ومينفعش اجيب مدرب أجنبي ولا أنافس على المراكز المتقدمة".