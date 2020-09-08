AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان ملفت.. نجلاء بدر تستعرض أناقتها على البحر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:43 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

وتألقت نجلاء بدر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة جمعت بين البساطة و الأناقة وعدم المبالغة.

وظهرت  نجلاء بدر حافية القدمين ولكنها أكملت  إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اقرا إيضا..

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نجلاء بدر على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.


View this post on Instagram

اخر ايام الصيفية 😢

A post shared by Naglaa Badr (@naglaabadr_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان صيفى ملفت .. رانيا الملاح تخطف الأنظار على البحر

بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان أحمر .. أروى تخطف الأنظار على البحر

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

فستان ملفت.. سمية الخشاب تخطف الأنظار على البحر

ترشيحاتنا

هل ينتقل محمد إبراهيم إلى صفوف الأهلي؟.. رئيس مصر المقاصة يجيب

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

هل المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ تعفيك من غرامة الجولة الأولى؟

مش فارق ولا مؤثر.. مجدي عبدالغني عن انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

موعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد؟.. الأوقاف تجيب

أحبطت سطوا مسلحا.. كلبة تنقذ صاحبها من أيدي لصوص| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نجلاء بدر تستعرض أناقتها على البحر

أحبطت سطوا مسلحا.. كلبة تنقذ صاحبها من أيدي لصوص| فيديو

رسميًا... الكشف عن لكزس RC موديل 2021 .. صور