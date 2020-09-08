بفستان ملفت.. نجلاء بدر تستعرض أناقتها على البحر





وتألقت نجلاء بدر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة جمعت بين البساطة و الأناقة وعدم المبالغة.





وظهرت نجلاء بدر حافية القدمين ولكنها أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نجلاء بدر على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.







