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رياضة

وزير والرياضة يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية مساء الاثنين  على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ إيذانًا ببدء منافسات الأولمبياد في ظل استئناف النشاط الشبابي والرياضي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)‪.‬

ويشارك في منافسات الأولمبياد في موسمه الثاني 60 ألفا و702 طليع وطليعة فى الفئة العمرية من 12 حتى 15 عامًا، ويتنافس المشاركون في ألعاب "كرة القدم خماسى، كرة السلة، كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية تشمل ألعاب قوى (100م عدو / وثب طويل / دفع جلة ) " بنين / بنات "، وتنس طاولة ( فردى - زوجى) " بنين / بنات"، وكاراتيه " بنين / بنات"، وتايكوندو " بنين / بنات

وتنطلق المنافسات الأولية بأولمبياد الطفل المصري على مستوى كل محافظة على حدةٍ، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 19 سبتمبر الجاري يليها المنافسات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر على المستوى الإقليمي بمحافظات "الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر" حيث تضم كل محافظة مجموعة من المتنافسين من عدد من المحافظات‪.‬

وتقام التصفيات النهائية للأولمبياد خلال شهر أكتوبر المقبل بمركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى لتحديد الفائزين بالمراكز الأولي بكل لعبة على مستوى الجمهورية‪.‬

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه قد تم تدشين أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية للمساهمة في نشر الرياضة بين أوساط النشء كفئة عمرية تستهدفها الأولمبياد والعمل على ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية لديهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الناشئة منهم في مختلف الألعاب الرياضية.
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