أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:







وجه الناقد الرياضى عصام شلتوت، رسالة مهمة لـ جمهور الأهلى و الزمالك وجميع الفرق المصرية، وقال إن كل جمهور عليه أن يشجع فريقه فقط، ولا يقوم بإثارة المشاكل.





وأضاف عصام شلتوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أيمن جابر، أن الجميع يجب أن يتحد من أجل المنتخب المصري، ومن أجل مصر.









بكى محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس على الهواء بعد أن قام الإعلامي عمرو عبد الحميد بطلب تخيله مشهد مع والده ليؤكد له "أنت مصمم تخليني أعيط".





وأضاف المهندس خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten "هقول للأستاذ أنت واحشنى بشكل مرعب، ويشرفني تكون أبويا".













قال المهندس خالد صديق مدير تطوير صندوق العشوائيات، إن سقوط صخرة الدويقة كانت سبب رئيس في تشكيل صندوق تطوير المناطق العشوائية .





وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن سقوط صخرة الدويقة تسبب في استشهاد 100 فرد وهم كانوا السبب في إنشاء صندوق يعمل على دراسة حياة المواطنين.









قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن زلزال ثورة 30 يونيو ضرب مركز التنظيم الإرهابي لـ الإخوان في مصر، وأصاب التنظيم بالتصدع.





وأضاف إبراهيم ربيع، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "انتقلت المعركة بين التنظيم والأنظمة إلى التنظيم الإرهابي والشعب، وهذا يعد العد التنازلي للقضاء على التنظيم، والتنظيم الإرهابي محاصر في الداخل بشكل كبير".













قالت اميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، إن فقدان والدتي كان صعب جدا لانها كانت أم بمعنى الكلمة وكانت تملأ علينا الحياة.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن أمي كانت تقوم بأعمال المنزل حتى آخر يوم لها في التصوير خلال شهر رمضان .









قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض فسر قانون تعديلات الشرطة خطأ، موضحا أن تعديلات قانون الشرطة تبقى على مصطلح قطاع الأمن الوطني، وكل ما يتردد عن عودة المسمى القديم غير صحيح.





وطالب أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الصحفيين والقراء بقراءة الأخبار والموضوعات وتعديلات القوانين بطريقة صحيحة؛ حتى لا يتم نشر أخبار خاطئة، مستنكرا وقوع المواقع الإخبارية في فخ نشر أخبار مغلوطة.









كل مدير مدرسة حر في طلابه.. التربية والتعليم تعلن عدد أيام الدراسة في العام الجديد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن أوائل التعليم الفني 29 معظمهم من الفتيات، موضحا أنه تم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية 3 مرات بسبب جائحة كورونا.



