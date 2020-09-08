أهالي عزبة الصياد بالبحيرة يشكون تهالك محول الكهرباء

شكا المواطن عبد العزيز سميح، المقيم فى عزبة الصياد قرية الزعفرانى، كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع المستمر للكهرباء.
ويقول فى رسالته : "نعانى من الانقطاع المستمر للكهرباء؛ بسبب تهالك المحول، وعدم قدرته على تحمل الضغط"، مطالبًا بضرورة صيانته.
وللتواصل مع القارئ/ 01062211323
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.