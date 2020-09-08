أهالي عزبة الصياد بالبحيرة يشكون تهالك محول الكهرباء

شكا المواطن عبد العزيز سميح، المقيم فى عزبة الصياد قرية الزعفرانى ، كوم حمادة ، بمحافظة البحيرة، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع المستمر للكهرباء.





ويقول فى رسالته : "نعانى من الانقطاع المستمر للكهرباء؛ بسبب تهالك المحول ، وعدم قدرته على تحمل الضغط"، مطالبًا بضرورة صيانته.





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