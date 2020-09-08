AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي عزبة الصياد بالبحيرة يشكون تهالك محول الكهرباء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن عبد العزيز سميح، المقيم فى عزبة الصياد قرية الزعفرانى، كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع المستمر للكهرباء.

ويقول فى رسالته : "نعانى من الانقطاع المستمر للكهرباء؛ بسبب تهالك المحول، وعدم قدرته على  تحمل الضغط"، مطالبًا بضرورة صيانته.

وللتواصل مع القارئ/  01062211323

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية علقام بالبحيرة يشكون من انقطاع الكهرباء

ضعف محول الكهرباء.. شكوى أهالى قرية خزام مركز قوص بقنا

تغيير محول الكهرباء المتهالك مطلب أهالي نزلة البرشا بالمنيا

محول الكهرباء المتهالك يهدد حياة مواطني كفر أبو رقبة في أشمون.. شاهد

سكان عزبة منشأة صالح بالبحيرة يطالبون تجديد أعمدة الإنارة المتهالكة حفاظا على أرواحهم

استجابة لـ صدى البلد .. محافظ المنوفية يبحث شكوى أهالي كفر أبو رقبة

ترشيحاتنا

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف عن سبب رحيل شريف عبد الفضيل لـ الأهلي

الأهلي يكشف مدى جاهزية ثلاثي الفريق المصاب لخوض المباريات المقبلة

احذر هذا المزاح.. علي جمعة: رسول الله توعد قائله بـ واد في جهنم

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

10 أطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

أسطورة الدفع الرباعي Jeep تكشف مواصفات «واجونير» موديل 2022.. صور وفيديو

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو