العودة إلى التمرين بعد التعافي من COVID-19.. إليك ما يجب معرفته

يقول الخبراء إنه من الأفضل إعادة ممارسة النشاط البدني تدريجيًا إلى روتينك بعد التعافي من COVID-19، كما نشر أطباء الطب الرياضي في مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) مؤخرًا قائمة من التوصيات للعودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعايش مع COVID-19 الخفيف إلى المتوسط، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

وتمتد المبادئ التوجيهية إلى كل شيء من مشاكل القلب وأعراض الجهاز الهضمي إلى أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض واضحة على الإطلاق.

وينصح الأطباء بإعادة ممارسة النشاط البدني تدريجيًا إلى روتينك، ويقترحون أيضًا أن تستشير طبيبك لوضع أفضل خطة مناسبة للعودة إلى التمرين.

والآن بعد أن تجاوزنا علامة نصف عام من التعايش مع وباء COVID-19 ، يتم الفهم بشكل متزايد حول بعض تداعيات الفيروس على المدى الطويل والقصير، من مشاكل القلب إلى تلف الرئة مدى الحياة إلى وجود أدلة على وجود تفاوتات عرقية في من يتأثر أكثر من غيرهم ، لا يزال يتم تعلم الكثير حول الطرق المختلفة التي يؤثر بها فيروس كورونا الجديد على صحة الناس.

وبالنسبة لأولئك الذين يتعافون من COVID-19 ، يمكن أن تمثل العودة إلى "الحياة الطبيعية" في الحياة اليومية تحديًا. إنها محادثة مستمرة يجب أن تجريها مع أطبائك وفريقك الطبي ، لتقييم أنواع عادات نمط الحياة وغير الآمنة لصحتك في هذا الوقت.

وواحدة من تلك الاهتمامات الرئيسية هي التمرين، بالنسبة لأولئك الذين يعيدون التكيف مع النشاط اليومي العادي بعد التعايش مع COVID-19 ، ما مدى أمان احتضان النشاط البدني واللياقة البدنية ، خاصة عندما لا يزال الكثير غير معروف حول كيفية تأثير الفيروس على الصحة العامة؟

وهناك إرشادات جديدة لعودة بناء اللياقة بعد COVID-19

، حيث نشر معهد الطب الرياضي في مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) في مدينة نيويورك مؤخرًا مجموعة من الإرشادات والاعتبارات الخاصة بالعودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعايش مع COVID-19 الخفيف إلى المتوسط.

و حددوا مجموعة من التوصيات للأشخاص الذين عانوا من كل شيء من أعراض الجهاز العضلي الهيكلي إلى أعراض الجهاز الهضمي من الفيروس إلى أولئك الذين يبدو أنه ليس لديهم تأثير معروف على أجسامهم على الإطلاق.

وقال الدكتور جوردان دي ميتزل ، طبيب الطب الرياضي في HSS والمؤلف الرئيسي للإرشادات ، لـ Healthline أن مرضًا جديدًا مثل COVID-19 يقدم مضاعفات عند صياغة هذه الأنواع من التوصيات.

وعلى عكس الظروف التي "عُرفت منذ عقود وحتى قرون" ، فإن COVID-19 يمثل علامة استفهام مستمرة.

ويبدو أنه يتم اكتشاف المزيد ومراقبته من أسبوع لآخر حيث يستمر الوباء في التأثير على العالم.

و"بشكل عام ، نريد أن يكون الناس نشطين. أوصي دائمًا بالتمارين الرياضية - فأنا من أشد المؤمنين بدمج عالم الطب واللياقة البدنية ". "أنا أؤمن بشدة بالتمارين الرياضية كدواء والحركة كدواء ، وهناك أدلة قوية على كل ذلك. ولكن مع هذا المرض بالذات ، هناك علامات حمراء حقيقية تجعله مختلفًا عن غيره ممن أعطيت النصيحة لهم في الماضي ".

وتشدد Metzl على أن هذه التوصيات من HSS ليست ثابتة - حيث تم اكتشاف المزيد عن الفيروس والطريقة التي يؤثر بها علينا ، سيتم تعديل هذه الإرشادات حول العودة إلى النشاط البدني وتعديلها.

ما هي بعض المبادئ التوجيهية؟ يتطرقون إلى ستة مجالات رئيسية. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض الدم أو الدم ، توصي الإرشادات بالبدء بتمارين منخفضة الكثافة وسلوك أقل خمولًا من شأنه تقليل مخاطر تجلط الدم.

وينصح أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض تنفسية مثل الالتهاب الرئوي بالراحة لمدة أسبوع على الأقل بعد زوال الأعراض ، والعودة تدريجيًا إلى النشاط البدني مع التركيز على مراقبة تنفسهم.

وبالنسبة للأشخاص الذين عانوا من أعراض قلبية أو قلبية ، فإن التوصية هي أن يرتاحوا لمدة 2 إلى 3 أسابيع بعد توقف الأعراض ، بينما أولئك الذين يعانون من التهاب عضلة القلب ، أو التهاب القلب ، يجب أن ينتظروا ما يصل إلى 3 إلى 6 أشهر قبل العودة إلى شكل من أشكال نظام التمرين.

أيضا أولئك الذين كانوا يتعايشون مع التأثيرات المعدية المعوية لـ COVID-19 - يفكرون في القيء والغثيان والإسهال وفقدان الشهية - يجب أن يحتفظوا بعلامات تبويب من السوائل والسعرات الحرارية مع تخفيف أنماط لياقتهم البدنية.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض في الجهاز العضلي الهيكلي مثل آلام المفاصل والعضلات أن يعتنقوا أيضًا العودة التدريجية إلى التمرين قبل العودة إلى التدريبات السابقة لـ COVID-19.

ولكن ماذا عن أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض على الإطلاق؟

ويقول ميتزل إنه لا يزال يتعين عليهم العودة تدريجيًا إلى التمرين. إذا لم تكن لديك أي أعراض معروفة لمدة أسبوع كامل ، يمكنك العودة إلى النشاط البدني بنسبة 50 في المائة من شدتك المعتادة.

ونصح.. انتبه لجسمك في حالة ظهور أي أعراض فجأة. افعل فقط ما يمكنك التعامل معه.



في الأوقات الصعبة ، يجب أن تكون قادرًا على اللجوء إلى الخبراء الذين يفهمون ويمكن أن يساعدوا في تقوية صحتك العقلية. نحن هنا من أجلك.

لماذا التمرين مفيد

واجه العديد من الأشخاص - حتى أولئك الذين لم يتم تشخيصهم بفيروس COVID-19 - صعوبة في ممارسة التمارين والنشاط البدني بشكل كامل أثناء الوباء.

الإيواء في المنزل ، وإغلاق الصالة الرياضية ، واعتناق نمط حياة خامل أعاقت عادات ممارسة الكثير من الناس.

بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 ، هناك قلق إضافي بشأن كيفية إعادة الانخراط بأمان مع هذه العادات دون التسبب في ضرر إضافي لصحتهم العامة.

يقول ميتزل إذا استمعت إلى هذه الإرشادات واستشرت أطبائك ، فهناك طريقة لجني الفوائد الصحية للتمارين الرياضية.

وأضاف: "هناك دليل جيد على وجود استجابة مناعية طبية حول التمارين المعتدلة". "بشكل عام ، نريد من الناس ممارسة الرياضة كل يوم. التمرين يجعلك بصحة جيدة عبر مجموعة متنوعة من صحة الإنسان ".

ومع ذلك ، يؤكد ميتزل أن هناك تحذيرًا الآن من الوباء.

وقال: "إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 وشهدت أيًا من هذه الأعراض ، فهذا يقلب النص فعليًا عليك ، وعليك أن تكون أكثر حذرًا بشأن كيفية عودتك إلى النشاط".

فيما يقول الدكتور دينيس أ.كاردون ، أخصائي الطب الرياضي في جامعة نيويورك لانجون سبورتس هيلث ، إنه نظرًا لوجود مجموعة واسعة من تجارب الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 ، فلا توجد توصية حقيقية واحدة تناسب الجميع.

العودة إلى اللياقة البدنية



يقول كاردون ، الذي لم يكن تابعًا للإرشادات الجديدة ، إن تأثيرات الفيروس على صحة القلب تثير القلق بشكل خاص.

لقد وجد أن الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن قد لاحظوا احتمالية عالية لمضاعفات القلب والتهاب القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

ويضيف.. إنه من الضروري أن يعالج الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض مشاكلهم القلبية أولًا مع طبيب القلب وطبيبهم العادي قبل الانخراط في سلوكيات اللياقة البدنية الخفيفة إلى القوية، لكنها ليست مجرد مشكلة لكبار السن.

وتابع كاردون إن الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات توصي بأن حتى الرياضيين الجامعيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 يجب عليهم التأكد من فحص صحة قلبهم ، والتأكد من سلامتهم الطبية قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.

ونوه الى إن إحدى القواعد الجيدة التي يجب التفكير فيها عند العودة إلى اللياقة البدنية بعد قضاء وقت بعيدًا هي ممارسة اللياقة البدنية تدريجيًا على أساس أسبوع إلى أسبوع.

ابدأ في فعل نسبة صغيرة فقط من المكان الذي تتواجد فيه عادة. بحلول 4 أسابيع أو نحو ذلك ، اعمل تدريجيًا في طريقك إلى 100 بالمائة من قدرتك على ممارسة الرياضة، قبل ممارسة أي نوع من النشاط ، استشر طبيبك. سوف يساعدونك في وضع خطة مخصصة لتكون نشطًا مع الاستمرار في حماية صحتك.