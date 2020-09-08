لماذا يشعر بعض الناس بالذنب بعد تشخيصهم إيجابيًا لـCOVID-19

يقول الخبراء إن بعض الناس يمكن أن يشعروا بالذنب أو القلق بشأن إصابتهم بـ COVID-19 بالإضافة إلى الخوف من نقل المرض إلى أشخاص آخرين، وإن جزءًا من هذه المشاعر قد ينبع من حقيقة أن الناس يلومون أنفسهم أحيانًا في موقف لا يتحكمون فيه كثيرًا.

وكشف موقع "هيلث" عن التعامل مع الشعور بالذنب من الإصابة بكورونا.

النضال العاطفي

قدمت ستيفاني نيومان ، عالمة نفس في نيويورك ، المشورة، لعدد قليل من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 أثناء تعاملهم مع مشاعر الذنب أو القلق أو الخوف عندما يتعلق الأمر بنقلها إلى الآخرين.

وقالت نيومان لـ Healthline: "الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي، مرعوبون من إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض". "إنهم قلقون من أن الأقارب الضعفاء الذين يعيشون معهم يمكن أن يصابوا به. من الصعب حقًا على الأشخاص الذين لديهم أطفال ، والذين يخشون أن يمرضوا أطفالهم ، حتى لو كان أطفالهم في مجموعة أقل خطورة. بالطبع ، لا أحد منا يعرف ، وهذا هو سبب القلق الشديد ".

ويمكن أن ينبع هذا القلق من حقيقة أن هذا الفيروس - الذي أودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن - يحمل معه الكثير من الأشياء المجهولة.

وأضافت نيومان: "هذا الفيروس محير للناس في المجال الطبي هو حقًا أفضل طريقة لوضعه". "ولهذا السبب ، لا تعرف ما هو قادم ، إنه يجعل الناس خائفين للغاية."

ووجدت دراسة حديثة أجريت على 402 من البالغين الذين نجوا من COVID-19 أن 42 في المائة منهم أبلغوا عن تعرضهم للقلق ، حيث أبلغت النساء عن درجات أعلى للقلق والاكتئاب من الرجال.

وعملت Roseann Capanna-Hodge ، EdD ، وهي مستشارة مهنية مرخصة ومزود معتمد للصحة العقلية للطب التكاملي في ولاية كونيتيكت ، مع العديد من الأفراد والأسر المتضررة من المرض.

وقالت كابانا-هودج لـ Healthline: "بالنسبة لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ، بصرف النظر عن مخاوفهم بشأن صحتهم ، فإنهم قلقون من أنهم قد يصيبون الآخرين".

وتضيف أن العواطف تدور في سلسلة كاملة من الموقف الذي لا يقهر إلى الذعر التام.

واستطردت: "بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاوف صحية أساسية أو يعيشون مع شخص آخر، عندما تكون نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية؛ يكون قلقهم بطبيعة الحال أكبر بكثير".

القلق الأكبر الذي شهده كابانا-هودج؛ هو الخوف من النبذ ​​بمجرد أن يعرف الآخرون أنهم مصابون بالمرض.

وأكملت: "لقد رأيت المزيد والمزيد من الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد يتعرضون للظلال من قبل الأطفال الآخرين بمجرد أن يدرك الآخرون أنهم مصابون به". "على وجه الخصوص ، يخفي المزيد والمزيد من المراهقين تعرضهم خوفًا من استبعادهم من دائرة أصدقائهم المرتبطة بالحجر الصحي والتي تتناقص باستمرار."

الشعور بالذنب



يقول الخبراء لـ Healthline إن الشعور بالذنب يمكن أن يكون رد فعل شائع عندما تكون الأمور خارج أيدينا.

"عندما يحدث شيء خارج عن إرادتك تمامًا ، ليس من الجيد أن تكون خارج نطاق السيطرة ، لذلك تبحث عن طرق يمكنك من خلالها شرح ذلك.

وتحدث لوري باش ، أستاذ الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو ، عن أن إحدى الطرق هي ، "يجب أن أفعل شيئًا" .

وقال: "ترى الكثير في الأخبار حول ما عليك القيام به أو ما يجب على الناس فعله للسيطرة على هذا الوباء". "وأعتقد أن ما يحدث هو أن هذا يبعث الشعور بالذنب أو لوم الذات إذا فهمت ذلك ، لأن هذا الشعور يجب أن يكون لأنك لم تفعل كل الأشياء الموصى بها."

وهذا مهم بشكل خاص الآن بسبب التوصيات المتعلقة باحتياطات السلامة ، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، و"نظرًا لأننا نعرف ما هي التوصيات وما الذي يقلل من المخاطر الخاصة بك ، إذا لم تستجيب لتلك المخاطر ثم أصيبت أنت أو أحد أفراد عائلتك بالعدوى ، فستكون المشاعر منطقية أكثر.

وأوضح باش أنه سيكون من المنطقي أكثر أن تشعر باللوم على نفسك وأن تشعر بالذنب.

وأضاف باش ، الذي يعمل على دراسة لمرضى كوفيد -19 في المستشفيات نجوا من الفيروس ، "لم أر أشخاصًا يقولون إنهم يشعرون بالذنب. إنه ليس شيئًا أساسيًا. إنهم يشعرون بالحزن والقلق ، لكنهم غير مذنبين ".

"إنهم يشعرون بأشياء مختلفة كثيرة، إنهم يشعرون بإرهاق شديد ، ولديهم الكثير من المخاوف الطبية المستمرة ، وهم يعبرون عن الكثير من الامتنان لما قام به الأطباء والممرضات لإنقاذ حياتهم."

وتقول فينلي جريجوري ، التي لم تدخل المستشفى ، إن ذنبها كان مرتبطًا باحتمالية إزعاج الأشخاص أو الحكم عليهم بعد إخبارهم بتشخيصها بـ COVID-19، و"أود أن أقول لها ، لقد اتبعت القواعد بالفعل ، لقد اعتنيت بالناس بالفعل.

نيومان عادت لتقول: "لقد كنت ، بطريقة ما ، مراعًا للغاية وحاولت أن تكون مواطنًا صالحًا أو جارًا أو صديقًا جيدًا". "يجب أن تعرف ذلك ولا تقلق بشأن الحكم عليك. لقد فعلت الشيء الصحيح ، وربما ساعدت الناس على عدم الإصابة ".

وأوضحت نيومان أن الشعور بالذنب يمكن أن يتخذ عدة أشكال. يمكن أن يكون اضطهادًا ، كما هو الحال في ، تعاقب نفسك مرارًا وتكرارًا على شيء ترى أنه سيء ​​أو مضلل. كما أن ذنب الناجي أمر حقيقي.

وقالت: "أفاد بعض الناس بتعرضهم لهذا بعد الخروج من حدث صادم ، مثل حادث سيارة أو تحطم طائرة". "إنهم يلاحظون أنهم سالمون نسبيًا ويضربون أنفسهم بأفكار مذنب عندما يرون أن أداء الآخرين أسوأ."

وأضافت نيومان: "يمكن معالجة الشعور بالذنب المنتشر والساحق بالتحدث مع معالج ذي خبرة". "سيساعد المعالج الديناميكي أو التحليلي في الوصول إلى الأسباب الجذرية."



كيفية التعامل





يقول باش إن أفضل طريقة للتعامل مع الشعور بالذنب هي الكشف عنه في العلن، وتابع: "إنها تحتاج إلى ضوء النهار". "إذا كنت تعاني من هذا النوع من الشعور ، مثل ،" إنه خطأي ، لقد جعلت هذه الأشياء تحدث لجميع هؤلاء الأشخاص الآخرين "- الشعور بالذنب ، والحسد ، والغيرة ، ولوم الذات ، كل هذه المشاعر المظلمة ، فهم بحاجة حقًا ضوء النهار للحصول على معالجة عاطفية ناجحة ".

واستطرد: من المفيد مشاركة هذه المشاعر مع أحد أفراد الأسرة أو المعالج أو حتى مع نفسك.

"مثل تمرين الكتابة ، على سبيل المثال ، الذي تكتب خلاله عن هذا الشعور يوم الاثنين ، ثم مرة أخرى يوم الثلاثاء ، وبحلول يوم الجمعة ، وصلت إلى نقطة المعالجة حيث تريد ،" نعم ، من المنطقي أن أشعر بذلك الطريق "،

وأوضح باش "(الذنب) لا يقودني إلى أي مكان ، فهو ليس مثمرًا جدًا لمستقبلي ، وكيف يمكنني تحويله إلى شيء يساعدني على مواجهة الأسبوع المقبل بحرية أكبر في ذهني؟".

ويعد اكتشاف ما إذا كان هناك شيء يمكنك تعلمه من التجربة جزءًا من المعالجة العاطفية.

ومن أجل التعامل مع القلق أو الخوف ، يقول باش إنه تتحدث مع مرضاها حول الحد من التعرض لوسائل الإعلام بالإضافة إلى الاسترخاء أو تمارين التنفس العميق ، مثل تنفس الصندوق (التنفس لمدة خمس ، للخارج لمدة خمس ، لدورتين أو ثلاث دورات).

وتقول نيومان إنه من الممكن تحقيق منظور عندما تنفصل عن دورة الأخبار.

وأوضحت: "إعطاء عقلك مساحة للتفكير في شيء آخر ، لتهدئة نفسه ، لمعرفة أفكارك ، لمعرفة خط الأساس الخاص بك - تساعدك هذه الأشياء في الحصول على منظور ما".