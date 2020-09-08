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توك شو

شركة وهتشطَّب.. لاعبة كرة يد تنتقد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حمزة شعيب
علقت رحاب جمعة؛ لاعبة كرة اليد بفريق سان جينيان الفرنسي؛ على إنتقال لاعب النادي الأهلي رمضان صبحي إلى فريق بيراميدز.

وقالت جمعة  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "مصر الأولى": "رمضان صبحي انتقل للدوري الإنجليزي وفشل وظل حبيسا لمقاعد البدلاء".

وتابعت: "يحسب للأهلي ما فعله مع رمضان صبحي حيث أنه ساعده في الوصول لمستوى جيد، بعدما كان مستواه صفرا، عقب عودته من الدوري الإنجليزي".

وأكملت:" رمضان خان النادي الأهلي وخدع مسؤولي النادي، وانتقل إلى بيراميدز بعد أن عاد إلى مستواه في الأهلي".

وأردفت:" بيراميدز لن يستمر فهو  شركة وهتشطَّب.. ولا مقارنة مع الأهلى .. كيف يترك القعلة الحمراء ويذهب إلى هذا الفريق؟".
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