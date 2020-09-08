AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انتشار الكلاب الضالة شكوى سكان حى عتابة محافظة السويس

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن جمعة بشندى محمد، من سكان السلام 2 محافظة السويس حى عتابة طريق مصر إيران أمام البوابة الثانية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.


ويقول فى رسالته: "نعانى من كثرة الكلاب الضالة فى المنطقة، مما يسبب لنا ولأولادنا الرعب والخوف من التحرك فى الشارع ولا نستطيع حتى النوم فى بيوتنا من أصواتهم العالية طوال الليل".


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع 105 بالمعادى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أهالى منطقة بهتيم فى الجيزة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان شارع الظاهر بـ الوايلي

سكان المشروع الامريكى بمجاورة 4 فى حلوان يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة بقرية أشروبة فى المنيا يثير فزع الأهالى

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان زهراء مدينة نصر

ترشيحاتنا

بعد وفاة ستونة.. هاللو أمريكا وصعيدي في الجامعة الأمريكية أبرز أعمالها

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ العلماء يحسمون الجدل

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

بدون مكياج.. دينا تظهر بطبيعتها والجمهور: صباح الورد

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

أسعار مرسيدس 2020 في مصر

AdvertisementS

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

تراجع 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

سعر ومواصفات نيسان جوك 2021 nissan juke الشكل الجديد.. صور

بدون مكياج.. دينا تظهر بطبيعتها والجمهور: صباح الورد