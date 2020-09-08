انتشار الكلاب الضالة شكوى سكان حى عتابة محافظة السويس

استغاث المواطن جمعة بشندى محمد، من سكان السلام 2 محافظة السويس حى عتابة طريق مصر إيران أمام البوابة الثانية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.









ويقول فى رسالته: "نعانى من كثرة الكلاب الضالة فى المنطقة، مما يسبب لنا ولأولادنا الرعب والخوف من التحرك فى الشارع ولا نستطيع حتى النوم فى بيوتنا من أصواتهم العالية طوال الليل".









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