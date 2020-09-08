منال تستغيث من توقف فيزا تكافل وكرامة

شكت السيدة منال السعيد محمد أبو خشبة، من كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف فيزا تكافل وكرامة الخاصة بها، بحجة امتلاكها مشروعا تجاريا على غير الحقيقة.











وتقول فى رسالتها: "الفيزا وقفت بسبب أنني أمتلك مشروعا وعملا حرا، وذهبت مخصوص مصلحة الضرائب لإثبات أني لا أمتلك سجلا تجاريا ولا بطاقة ضريبية ومعي إثبات".









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