AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

منال تستغيث من توقف فيزا تكافل وكرامة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت السيدة منال السعيد محمد أبو خشبة، من كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف فيزا تكافل وكرامة الخاصة بها، بحجة امتلاكها مشروعا تجاريا على غير الحقيقة.


وتقول فى رسالتها: "الفيزا وقفت بسبب أنني أمتلك مشروعا وعملا حرا، وذهبت مخصوص مصلحة الضرائب لإثبات أني لا أمتلك سجلا تجاريا ولا بطاقة ضريبية ومعي إثبات".


للتواصل مع القارئة: 01010294388

الرقم القومي: 27709191501102


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منار تستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف بسبب خطأ بالرقم القومى

أسرتها امتلكت سيارة.. شيماء تستغيث من وقف فيزا تكافل وكرامة

حلمى يستغيث من توقف صرف التموين بحجة امتلاكه سيارتين على غير الحقيقة

لا أمتلك مشروعا.. عطا يستغيث من توقف معاش تكافل وكرامة

تامر يشكو من تأخر استلام بدل فاقد لفيزا معاش والدته منذ عامين

سعاد تستغيث بالمسئولين لاستلام فيزا تكافل وكرامة لمساعدتها على المعيشة

ترشيحاتنا

أنسى دائما عدد الركعات في الصلاة فماذا أفعل ؟ .. أمين الفتوى يجيب

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

سطو مسلح على تلميذة خلال درس تعليمي أون لاين.. فيديو

10 فوائد للخيار تجعلك لا تتوقف عن تناوله

استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

AdvertisementS

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينو لوجان 2021 renault logan الشكل الجديد قبل طرحها في مصر.. صور

إقبال الناخبين على لجان جولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ بقنا

شاهد.. توافد كبير إلى لجان الاقتراع بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بأسيوط