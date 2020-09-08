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أخبار العالم

تعليق عائلة جمال خاشقجي على أحكام القضاء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكدت عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أن الأحكام التي صدرت في السعودية، بحق المتورطين في قتل الراحل؛ رادعة وكافية بحق المجرمين. 

وأصدرت النيابة السعودية، حكمًا بالسجن 20 عامًا على 5 مدانين بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إضافة لأحكام بالسجن لـ 10 سنوات لمدان واحد، و7 سنوات لـ 2 آخرين.

وقالت النيابة السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقًا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية".

وأضافت: "هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي".

وتابعت: "حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عامًاعلى خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم".
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