الفيضانات تغرق شوارع السودان وتشرد الآلاف.. صور

نشرت فضائية "العربية" السعودية، صورا للفيضانات التي ضربت السودان، وتسببت في حالة من الشلل الكامل في البلاد.





ويظهر في الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، غرق الشوارع السودانية بسبب الفيضانات التي شردت الآلاف في الشوارع .





وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة هالة زايد ستتوجه على رأس وفد طبي إلى السودان لتقديم الدعم فى مواجهة فيضانات ارتفاع منسوب نهر النيل.



