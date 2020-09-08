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أخبار العالم

الفيضانات تغرق شوارع السودان وتشرد الآلاف.. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت فضائية "العربية" السعودية، صورا للفيضانات التي ضربت السودان، وتسببت في حالة من الشلل الكامل في البلاد.

ويظهر في الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، غرق الشوارع السودانية بسبب الفيضانات التي شردت الآلاف في الشوارع . 

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة هالة زايد ستتوجه على رأس وفد طبي إلى السودان لتقديم الدعم فى مواجهة فيضانات ارتفاع منسوب نهر النيل.

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم فتح جسر جوي بين مصر والسودان، وتم إرسال شحنة أدوية إغاثية وزنها 12 طنًا، ويرافق وزيرة الصحة شحنة مماثلة.
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