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مصطفى يستغيث من إيقاف بطاقة تموين .. ويؤكد: لا يوجد زيادة في الدخل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن مصطفى محمود على حسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية وتحمل رقم 2680606103456 مكتب تموين بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة، بسبب زيادة الدخل .
ويقول فى رسالته : أن سبب وقف البطاقة غير حقيقى، لافتا إلى، و أنه تقدم بتظلم بسبب وقف البطاقة التموينية التى كانت تضم  5 أفراد بدون سبب، ولكنه لم يصل لنتيجة حتى هذه اللحظة، وما زالت البطاقة مرفوضة، مطالبا بعودة البطاقة التموينية.
 
للتواصل مع الشاكي /01010050755

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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