أخبار العلوم والتكنولوجيا..عادات خاطئة تدمر بطارية هاتفك..المواصفات الكاملة لهاتف ريملي الجديد Realme 7i

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بعدما أطلقت علامة ريلمي الصينية الواعدة الأسبوع الماضي هاتفيها Realme7 و7 pro بشكل رسمي، بدأت تسريبات عن هاتف جديد يستعد للظهور فى الشهر الجاري، سيحمل اسم Realme7i، حسبما أعلنت الشركة فى إندونيسيا.
هل فكرت من قبل فى تثبيت التطبيقات المتواجدة بهاتفك الذكي "الأندرويد" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟، بات بمكنك القيام بذلك لكل سهولة بعدما طرحت شركة مايكروسوفت تحديثها الجديد لتطبيق هاتفك أو Your Phone بشكل رسمي قبل أيام قليلة، والذى يتيح لك تحويل الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز أندرويد.
تعتمد شركة ريلمى الصينية على عدد من الاتجاهات في إطلاق هواتفها الذكية، ولكن تركز بشكل أساسي على إصدار هواتف رخيصة الثمن تتمتع بمواصفات الهواتف المتوسطة من ناحية البطاريات، والكاميرا، والشاشة الكبيرة ومعدل التحديث الجيد وغير من الإمكانات التى قلما تتواجد في خط انتاج واحد، وتوجه شركة واحدة، الأمر الذي جعل الشركة تصل إلى إلى حوالى 45 مليون مستخدم في العام الحالي 2020 .
أعلنت شركة ريلمي الصينية عن موعد الإطلاق الرسمى لهاتف Realme 7i ، حيث سيتم إصداره يوم 17 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك بعد إطلاق هاتفى Realme 7 و Realme 7 Pro رسميا، الأسبوع الماضى.
تعتبر عملية شراء التليفزيونات الذكية عملية معقدة أكثر مما يظن البعض، حيث أن التليفزيونات الذكية تعتمد على عدد كبير من الخصائص عند شرائها، مثل معدل تحديث الشاشة ونوعها، وجودتها وجودة تسجيل الفيديو وغيرها من العوامل.
تتأثر بطاريات الهواتف بشكل مباشر عند عادات الشحن الخاطئة، الأمر الذى يعمل على اضعافها على المدى الطويل، أو يرتفع من درجة حرارتها لتصل في بعض الأحيان للانفجار.
أفادت تسريبات بأن شركة آبل Apple قد تطلق غدا هواتف iPhone 12 المنتظرة بشدة منذ فترة طويلة، وأن الشركة من الممكن أن تطلق إلى جانب الهواتف جهاز آيباد iPad Air 4 وكذلك ساعة Apple Watch Series 6 الذكية.