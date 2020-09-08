بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر ؛ بعد تسجيله هدفا عالميا في شباك فريق وادي دجلة





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





ويشاء السميع العليم إنها تتردله زي ما أعلن يوم إفتتاح الإستاد من طاهر يردها له في يوم إعلان التعاقد ويسجل جون عالمى ويسحب منه الأنظار" و "‏هدف عالمي لطاهر ‎#طاهر_محمد_طاهر".









وغرَّدآخرون "‏ربنا يحميك ويبعد عنك شر الاصابات ويوفقك ربنا كريم وكبير اوى فى نفس اليوم وفى نفس الساعه ‎#طاهر_محمد_طاهر " و" ‏عاهدت الاهلي وانا طفل صغير اني اساند اي حد يلبس التيشيرت ده حتي لو مستواه الفني اقل من الاخرين ، ده دستور تشجيع الاهلي علمهولي ابويا وهنقله لولادي لحد ما اللاعب يوصل لأعلى مستوى ويوم ما يقلع التيشيرت ولا يفرق معايا كل الدعم لإبننا ووراك يا نجم#طاهر_محمد_طاهر ".







