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رياضة

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر؛ بعد تسجيله هدفا عالميا في شباك فريق وادي دجلة 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

ويشاء السميع العليم إنها تتردله زي ما أعلن يوم إفتتاح الإستاد من طاهر يردها له في يوم إعلان التعاقد ويسجل جون عالمى ويسحب منه الأنظار" و "‏هدف عالمي لطاهر ‎#طاهر_محمد_طاهر".


وغرَّدآخرون "‏ربنا يحميك ويبعد عنك شر الاصابات ويوفقك ربنا كريم وكبير اوى فى نفس اليوم وفى نفس الساعه  ‎#طاهر_محمد_طاهر " و" ‏عاهدت الاهلي وانا طفل صغير اني اساند اي حد يلبس التيشيرت ده حتي لو مستواه الفني اقل من الاخرين ، ده دستور تشجيع الاهلي علمهولي ابويا وهنقله لولادي لحد ما اللاعب يوصل لأعلى مستوى ويوم ما يقلع التيشيرت ولا يفرق معايا كل الدعم لإبننا ووراك يا نجم#طاهر_محمد_طاهر ".


وأضاف آخرون" ‏يستحق أن يكون في صفوف الأهلي‎#طاهر_محمد_طاهر" و" ‏جمهور الأهلى مستنيك كلنا ثقه فيك‎#طاهر_محمد_طاهر". 
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