أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في منطقة سوسة بتونس





وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة ، بأن أبو الغيط عبّر عن استنكاره الشديد للحادث، وقدّم خالص تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولعائلة الفقيد، وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل.





وجدّد المصدر ، وقوف جامعة الدول العربية ، الدائم ، إلى جانب السلطات التونسية والشعب التونسي ، في مواجهة آفة الإرهاب، وكل ما من شأنه إشاعة عدم الاستقرار في البلاد.





أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية تابعة للحرس الوطني التونسي في منطقة سوسة القنطاوي، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر الحرس الوطني وجرح آخر.