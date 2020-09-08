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اقتصاد

بسبب زيادة الوظائف وانخفاض البطالة.. بنس يؤكد تعافي الاقتصاد الأمريكي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أن اقتصاد بلاده بدأ يستعيد عافيته مجددا بعد ارتفاع أعداد الوظائف المضافة وتراجع معدل البطالة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح بنس- في خطاب ألقاه بولاية ويسكونسن، بمناسبة عيد العمال بالولايات المتحدة- أن 1.4 مليون وظيفة أضيفت للاقتصاد في الشهر الماضي؛ ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.4 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار بنس، إلى أنه بعد خسارة 22 مليون وظيفة في ذروة انتشار الوباء؛ كان هناك نحو 11 مليون أمريكي يعودون للعمل بالفعل، وخلال فترة الأشهر الـ 4 الماضية وحدها، عاد إلى العمل نصف الأمريكيين الذين كانوا قد فقدوا وظائفهم.
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