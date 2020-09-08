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أخبار العالم

المكسيك: تسجيل 3 آلاف و486 إصابة جديدة بـ كورونا و223 وفاة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 آلاف و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 637 ألفا و509 إصابات.

وأشارت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى تسجيل 223 وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 67 ألفا و781 حالة.

جدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أعلى حصيلة عالمية للوفيات بفيروس كورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين.

وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

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