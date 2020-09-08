AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشباب والرياضة تنفذ اللقاء ٢٢ لمبادرة "بالأخلاق تستقيم الحياة" بالتعاون مع الأزهر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
نفذت وزارة الشباب والرياضة،بالتعاون مع الأزهر الشريف، فعاليات اللقاء الثاني والعشرون من البرنامج القومي مواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية تحت شعار "بالإخلاق... تستقيم الحياة "عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الكوادر الشبابية وأعضاء مراكز الشباب بمحافظة البحر الأحمر

شارك في اللقاء الدكتور محمود محمد حسين_ أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ،حيث استهل مقدمة البرنامج بأن حسن الخلق سبب لصلاح المجتمع وسعادته، بل هو من أهم عوامل قوة الأمة ورفعتها، كما أن انتشار الأخلاق الذميمة فى مجتمع ما سبب لفساده وانهياره، والباحثون يعدون العامل الأخلاقى عامل نمو وحفاظ على الحضارات.

شدد رئيس قسم العقيدة بجامعة الأزهر الي أن قطار الأخلاق يرجع إلي الخلف ،يجب علينا ضرورة مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع من خلال الوسائل التى تعين على اكتساب الأخلاق الحسنة، وبالتالى تحقيق السعادة والنجاح، وأولها وسيلة العلم والثقافة والإقناع الفكري ونصل لذلك من خلال الإيمان الحق، والقرب من الله تعالى؛ فهذا منبع الأخلاق الحميدة، فبه تزكو النفوس ويتهذب السلوك،مجالسة ومصاحبة أصحاب الخلق الحسن فإن للأصحاب أثرا كبيرا فى سلوك الإنسان،محاسبة النفس،قراءة سير السلف الصالح فإنها من الأسباب المعينة على التخلق بالأخلاق الحسنة، فالحديث عن العلماء ومحاسنهم فيه آدابهم وأخلاقهم، وقد اتفق علماء النفس والتربية على أن القصص والأخبار والسير من أقوى عوامل التربية،الدعاء وهو من أعظم الأسباب الموصلة إلى محاسن الأخلاق،وقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يسأل الله تعالى أن يهديه.




ودعا الدكتور محمود حسين الشباب بالتحلي بحسن الخلق للوصول لأعلى الدرجات فى الآخرة، ففى حديث النبى (صلى الله عليه وسلم): «أقربكم منى مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون»، وما من شيء أثقل فى ميزان العبد من حسن الخلق.



جدير بالذكر تستكمل فعاليات البرنامج بمحافظات الجمهورية حتي ٢٩ أكتوبر ضمن المرحلة الأولي والتي تستهدف ٥٤ لقاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الأزهر: التحرش سلوك منحرف ويجب محاكمة مرتكبه

بالأخلاق تستقم الحياة.. وزارة الشباب تعلن خريطة البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية

عبر الفيديو كونفرانس.. الشباب والرياضة والأزهر الشريف يواصلان فعاليات برنامج بالأخلاق تستقيم الحياة

إكرام فايق يكتب: الوجود المقلوب.. وتبدل القيم والعهود

إبراهيم عمران يكتب: القيم الأخلاقية وثورة التكنولوجيا

خطيب المسجد النبوي: ينبغي معاملة الخلق بالأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة

ترشيحاتنا

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو

ضربت حسن مصطفى قبل كده.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

أسعار مرسيدس 2020 في مصر

حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور

فيديوجراف.. الداخلية تعلن عن رسوم تجديد رخصة القيادة الشخصية

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

AdvertisementS

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

ضربت حسن مصطفى قبل كده.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

وشك مِصفِرّ والرعب في عينك.. شادي محمد يوجه رسالة صادمة لـ رمضان صبحي

مرتضي منصور: كهربا كان بيقولي يا بابا.. وفضل اتفق مع أندية المغرب لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

حصلنا عليه بمقابل أقل من الزمالك والأهلي.. مدير التعاقدات في براميدز يكشف عن موعد اتفاقهم مع هدرسفيلد على ضم رمضان صبحي

عصام الحضري: عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة

دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 -9- 2020 والقنوات الناقلة

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف عن سبب رحيل شريف عبد الفضيل لـ الأهلي

المدير الفني لـ حرس الحدود يكشف سبب هزيمة فريقه أمام الأهلي

حمدي فتحي يحتفل بفوز الأهلي على حرس الحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة تكشف محاولة اختطاف رضيعة من والدتها بمركز تسوق.. شاهد

بـ3 أسلحة دفاعية| شاب يبتكر أول روبوت مصري مقاتل: حلمي الاختراع يوصل للرئيس..شاهد

أسعار شيرى 2020 في مصر