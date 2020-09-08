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فن

السبت.. بدء عرض حلقات مسلسل إلا أنا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
شيرى عادل
شيرى عادل
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شيرى نبيل
يواصل فريق حكاية "أمر شخصي" التي ستعرض ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، تصوير مشاهدهم،ومن المقرر عرض حلقات العمل على قناة dmc يوم السبت المقبل.

"أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن 6 حكايات تم الانتهاء من عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حاليا بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع.
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