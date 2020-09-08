ميليشيات الحوثي تعلق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء ابتداء من الغد

أعلنت ميليشيات الحوثي، تعليق كل رحلات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إلى مطار (صنعاء) الدولي، بسبب نقص الوقود، وذلك بدءا من يوم غد الأربعاء.





وذكرت وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أنها قررت إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي غدا ، نظرا لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن.





ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.





وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد سيطرت على العاصمة صنعاء في الشمال ومعظم المدن الرئيسية عام 2014 وذلك عقب الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.. ومنذ ذلك الحين، لم يسمح التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يسيطر على المجال الجوي اليمني، بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي، مستثنيا فقط رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية .