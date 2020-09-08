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محافظات

لتأمين جولة الإعادة.. تكثيف أمني بمحيط لجان انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
انتشرت بمحيط اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، القوات الأمنية، لتأمين انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ، المقرر لها اليوم وغدا.

وانتشرت قوات الأمن في محيط اللجان الانتخابية في اليوم الأول لإجراء جولة الإعادة والتي تقام بين اللواء عادل عبدالغني رمز "المسدس"، ورمضان إمام رمز "الشمعة.

وتحتوي محافظة الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبا.

وتصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركزا انتخابيا و36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخبا وناخبة.

وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخبا وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركزا انتخابيا و22 لجنة فرعية، 95520 ناخبا وناخبة، وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخبا وناخبة.

وفي مركز ابو صوير، 25 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية، 101715 ناخبا وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركزا انتخابيا و37 لجنة فرعية و85267 ناخبا وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركزا انتخابيا و21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و68370 عدد الناخبين.


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