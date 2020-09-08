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اقتصاد

الدولار بــ15.75 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-9-2020

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.75 جنيها للشراء و15.85 جنيها للبيع. 

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سعر اليورو 18.57 جنيها للشراء و18.73 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الاسترلينى 20.67 جنيها للشراء، و 20.87 جنيها للبيع.

الفرنك السويسرى 17.15 جنيها للشراء ، و 17.30 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.79 جنيها للشراء، و1.80 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.81 جنيها للشراء و 14.91 جنيها للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيها للشراء و2.32 جنيها للبيع.
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