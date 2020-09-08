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رياضة

قائد النصر السابق يحتفل مع لاعبي الهلال بلقب الدوري السعودي.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
ظهر إبراهيم غالب قائد فريق النصر السابق، رفقة لاعبي الهلال أثناء احتفالهم، بالتتويج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي حسمه قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لعدد من لاعبي الهلال، من بينهم سلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد البريك، والبيروفي كاريلو، يحتفلون مع مجموعة من أصدقائهم، بتحقيق لقب الدوري، مع ظهور إبراهيم غالب في نفس الفيديو، مما أثار غضب جماهير العالمي.

ومثل إبراهيم غالب، النصر في الفترة ما بين 2008 حتى 2019، وكان قائدًا للفريق خلال بعض المواسم، قبل انتقاله إلى صفوف الفيصلي بعد ذلك، وفسخ عقده مع النادي أخيرًا.
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