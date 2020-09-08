قائد النصر السابق يحتفل مع لاعبي الهلال بلقب الدوري السعودي.. فيديو

ظهر إبراهيم غالب قائد فريق النصر السابق، رفقة لاعبي الهلال أثناء احتفالهم، بالتتويج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي حسمه قبل نهاية المسابقة بجولتين.





وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لعدد من لاعبي الهلال، من بينهم سلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد البريك، والبيروفي كاريلو، يحتفلون مع مجموعة من أصدقائهم، بتحقيق لقب الدوري، مع ظهور إبراهيم غالب في نفس الفيديو، مما أثار غضب جماهير العالمي.



