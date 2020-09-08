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محافظات

محافظ القاهرة يزور أسر سيدي فرج بعد نقلهم للمحروسة.. والأهالي: كنا في خرابة.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال زيارته للمحروسة
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عبد العزيز جمال - مروان ماهر
أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمساكن المحروسة ١ بحي السلام ثان لزيارة الأسر التي تم نقلها من منطقة سيدي فرج العشوائية بروض الفرج إلى المساكن الحضارية التي وفرتها لهم الدولة.


واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع الخدمات لهم، وتسلمهم الوحدات السكنية مجهزة ومفروشة.


وأعربت مجموعة من الأسر عن سعادتها بالوحدات الجديدة قائلين: "كنا في خرابة واتنقلنا لعيشة نضيفة".


وأوضحوا أنهم تسلموا الوحدات مجهزة ومفروشة، حيث تضم ثلاجة وبوتوجاز وغسالة، علاوة على أسرة وفرش.


وشكر الأهالي المحافظ والرئيس عبد الفتاح السيسي على الوحدات الجديدة التى توفر معيشة كريمة لهم ولأبنائهم.
محافظ القاهرة يزور أسر سيدي فرج بعد نقلهم للمحروسة.. والأهالي: كنا في خرابة.. شاهد
محافظ القاهرة يزور أسر سيدي فرج بعد نقلهم للمحروسة.. والأهالي: كنا في خرابة.. شاهد
محافظ القاهرة يزور أسر سيدي فرج بعد نقلهم للمحروسة.. والأهالي: كنا في خرابة.. شاهد
محافظ القاهرة يزور أسر سيدي فرج بعد نقلهم للمحروسة.. والأهالي: كنا في خرابة.. شاهد
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