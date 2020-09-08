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تعليم

إدراج مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الرابع في مؤشر نيتشر انديكس

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
حققت مدينة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نتائج متميزة في البحث العلمي والتكنولوجي، والذي أسهم بدوره في إدراجها في "نيتشر انديكس" بالمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية.


وجاء التصنيف وفقا للمخرجات البحثية للجامعة، وذلك في الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020


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في سياق متصل، عقب الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل وعميد الشئون الاستراتيجية، بأن وضع اسم مدينة زويل ضمن أفضل 10 جامعات مصرية في مؤشر نيتشر انديكس يعتبر تكليلا لجهود الأساتذة والباحثين في السنوات الماضية التي أسهمت وبشكل كبير في المخرجات البحثية التي قامت مدينة زويل بنشرها.


وأضاف عبد ربه أن رؤية مدينة زويل هي إحداث تأثير في المجتمع من خلال المخرجات البحثية التي تقوم بدورها في تقديم حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، وتهدف المدينة إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي والتكنولوجي في مصر، ووضع اسم مصر ضمن أفضل الجامعات المصرية،  مشيرًا إلى أن مدينة زويل في الطريق الصحيح بفضل جهود وتناغم مكوناتها ومراكزها البحثية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وأنه خلال السنوات المقبلة سوف تتبوأ المدينة المكانة التي تليق بها وباسم العالم الراحل أحمد زويل بفضل الدعم المقدم من الدولة والمؤسسات المختلفة وبجهود أساتذة وباحثين وطلاب مدينة زويل، حيث تقوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة بتقديم  أرقى مستوى تعليمي بحثي في مصر لطلابها الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة وفقا لاختبارات القبول وطبقا للكفاءة فقط في تخصصات علمية دقيقة، وذلك بهدف إعداد جيل متميز يسهم في مسيرة البحث العلمي وحل مشكلات المجتمع المصري ودفع الاقتصاد والإنتاج القومي.


ويعد مؤشر نيتشر هو تصنيف لما يزيد على 10 آلاف منظمة بحثية عالمية، من حيث إسهام كلٍّ منها في البحوث المنشورة في 82 دورية علمية عالية الجودة، وتختار هذه الدوريات لجانا مستقلة من الباحثين في المجالات المختلفة للعلوم الطبيعية.
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