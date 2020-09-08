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محافظات

إزالة 57 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك بالبحيرة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى


شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات، أبو حمص، أبو المطامير، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

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أسفرت الحملة عن عن إزالة 57 حالة تعد على مساحة 3491 م2 عبارة عن:- إزالة 33 حالة  تعد  بمساحة 1554 متر مربع علي أملاك الصرف بالدلنجات، وتنفيذ 21 قرار إزالة بمساحة 1187 متر مربع لتعديات علي حرم الري والطرق بالجانب الايمن لترعة المحمودية بزمام قرية بركة غطاس بأبوحمص.

كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 750  متر عبارة عن مباني واسوار بالطوب الأبيض  بنطاق الوحدة المحلية لقرية النمرية بأبوالمطامير .

إزالة 57 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك بالبحيرة
إزالة 57 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك بالبحيرة
إزالة 57 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك بالبحيرة
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