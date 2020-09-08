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اقتصاد

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: طرح مشروعات كبرى قريبا.. و220 شركة تعمل بالعين السخنة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
قناة السويس
قناة السويس
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الـــ5  سنوات الماضية كانت نقطة مهمة لتوفير مرافق وبنية تحتية للمنطقة الاقتصادية، وتحقيق أرضية صلبة للمشروعات الكبرى فى المنطقة، وهى عبارة عن 4 مناطق صناعية و6 موانئ.

وأوضح زكي،خلال المنتدى المصرى البحرينى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تركز فقط على السوق المحلى، ولكنها تهدف إلى النفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ككل، مضيفًا أن هناك 220 شركة تعمل فى منطقة العين السخنة باستثمارات ليست بالقليلة، ونعمل على الانطلاق وإضافة المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

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وتابع أن تطوير شبكة الطرق وفر الانتقال إلى اقليم قناة السويس من الشرق إلى الغرب، كما أن الأنفاق الجديدة لقناة السويس ستسهل الحركة لميناء شرق بورسعيد الذى يستطيع استقبال السفن الكبرى، ولديه قدرة ضخمة جدَا على تداول الحاويات.

وأوضح أن الدولة استثمرت استثمارات ضخمة من خلال الهيئة الاقتصادية لتحسين البنية التحتية والمرافق وإمداد المنطقة بالكهرباء وشبكات المياه، منوهًا بأن هناك ما يتعدى 200 شركة تعمل فى المنطقة الصناعية، وهناك خطة طموحة لكى تكون المرحلة القادمة 2020-2025 تكون انطلاق لتحقيق مشروعات كبرى على أرض الواقع وأن يكون هناك سلاسل إمداد حقيقية وقيمة مضافة وتشغيل أكثر فاعلية للموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتضمن مشروع لتصنيع عربات السكك الحديدية.

وذكر أن هناك خططا لتطوير العديد من الموانئ، مشيرا إلى أن ميناء شرق بورسعيد ميناء عالمى، وميناء العين السخنة فى مرحلة التشغيل التجريبي.
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