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حوادث

اعتصم ٤ أشهر ودون عبارات مسيئة.. حيثيات الإدارية العليا لعزل أستاذ جامعي بالأزهر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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محمد زهير
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بعزل مدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بنين بإيتاى البارود جامعة الأزهر من الوظيفة لقيامه بالاعتصام وتدوين عبارات مسيئة لقيادات الأزهر.

صدرت حيثبات الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة  أن الدكتور (م.م.ع) المدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بنين بإيتاى البارود جامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية لأنه خلال عام 2013 اعتصم بمكتب عميدى كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ وبإيتاى البارود فى فترتين متصلتين مع طفليه قرابة أربعة أشهر إقامة كاملة وقام بتدوين عبارات مسيئة ومهينة لقيادات جامعة الأزهر على أبواب المكاتب. 

وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن الطاعن اعترف فى التحقيقات أنه اعتصم عن اَداء العمل الجامعى، وأنه أقام إقامة كاملة بالاعتصام اعتبارًا من ٧ مايو ٢٠١٣ بمكتب عميد كلية  الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ وكان حينذاك منتدبا لها  وحتى 14/5/2013 وأنه تم فض اعتصامه من قبل الكلية بالقوة.

 وأنه في اليوم التالى 15/5/2013 توجه إلي مكتب عميد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود فلم يجده ,فقرر الاعتصام بمكتب وكيل الكلية،  وفي يوم 23/6/2013 نقل اعتصامه إلي مكتب عميد الكلية وظـل ذلـك الاعتصام حتي 18/9/2013 ، وأنه أثناء تلك الفترة كان معه ابنه وابنته وهما فى المرحلة الابتدائية وأنهما كانا يقيمان بصحبته إقامة كاملة بمكتب وكيل الكلية أولًا ثم بمكتب عميد الكلية.

 كما أنه كان يقوم بإحضار الطعام داخل المكتب بواسطة أولاده ويقوم بغسل ملابسه وملابسهما , وأنه كذلك كان خلال تلك الفترة بتدوين عبارات مسيئة لقيادات الجامعة على الجدران بالألوان وذلك بعد فترة من الاعتصام دامت حوالي أربعة أشهر .  

وأشارت المحكمة أنه تأيد ما نسب إلى الطاعن باعترافه وممن سمعت شهادتهم بأن الطاعن كان معتصما بمكتب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود ثم نقل اعتصامه إلي مكتب عميد الكلية في الفترة من 13/5/2013 وحتي 17/9/2013 وأثناء هذه الفترة كان يقوم بوضع أدوات طعام وغسيل داخل مكتبي الوكيل والعميد.

 وكان يقف علي باب المكتب الخاص بغرفة العميد ويقوم بمناداة الطلاب والموظفين ويخبرهم أنه دون عبارات علي أبواب المكاتب ويطلب منهم قراءتها وكانت تلك العبارات تسئ إلى قيادات الكلية ومنها العميد والمستشار القانونى للجامعة د/ فؤاد النادى ، وكذلك رئيس الجامعة اَنذاك الدكتور / أسامة العبد مثل عبارات (لا نقبل الدكتور / أسامة العبد رئيسًا غير منتخب) .

و(لابد من إقالة الدكتور  فؤاد النادى الذي يتولى التحقيقات )، ( أين الإسلام في جامعة الأزهر) ، (لو كان يحكمنا فـي الأزهر وجامعته باباوات الصليب لما فعلوا بنا ما يفعله القادة الفاسدون في جامعة الأزهر ) , (ولو كنت طلبت مــن قادة جامعة الأزهر التحويل والنقل من ديانة الإسلام إلي ديانة اليهودية أو المسيحية لكان ذلك أهون عليهم مــن النقل إلي تكية رئيس الجامعة بكفر الشيخ)  

وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن من اعتصامه بما يزيد عن أربعة أشهر متنقلا ومقيما إقامة كاملة مع طفليه بمكتب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ وبمكتب عميد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود وكذلك بمكتب وكيل الكلية وتدوينه عبارات مسيئة لقيادات الجامعة علي أبواب المكاتب ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا .

والمحكمة تضع فى اعتبارها  خطورة ما قام به الطاعن من اصطحابه لطفليه إلى مقر الكليتين فى زمنين متتابعين وأتخذ منهما ساترا لاعتصامه محتلا مكتبى عميد الكليتين ووكيل إحداها بالقوة مقيما فيها إقامة كاملة  , فإنه يكون قد خرق الاستمرارية الضرورية للسير الاعتيادى للوظيفة الجامعية المكلف باَدائها، ومس مبدأ انتظام سير مرفق التعليم الجامعى , وأخل اخلالا جسيما بواجباته الأساسية ، وجميعها أفعال لا تلائم صفته كعالم مُسلم، بما يؤثر تثيراُ مُباشراُ فى كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه، يفقد معها شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويصمه بالمسلك السئ الواجب بتره  من الجسد الجامعى , ويكون مجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة  مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة موافقًا  لصحيح حكم القانون.  

وانتهت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من القرار المطعون فيه الصادر من مجلس التأديب جامعة الأزهر قد شابه البطلان لصدوره موقعًا بتوقيع نائب رئيس الجامعة بمفرده دون العضوين الأخرين بمجلس التأديب فذلك مردود بأن الثابت من مسودة قرار مجلس التأديب المطعون فيه تبين أن مجلس التأديب كان برئاسة الدكتور / إبراهيم صلاح الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ، وعضوية كل من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، والدكتور / عبد الله مبروك النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة ، وثبت أن القرار موقع من رئيس مجلس التأديب ومن العضوين علي كل ورقة من أوراقه ، مما يتعين معه طرح هذا القول .  
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