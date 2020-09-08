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توك شو

متأثرناش بالفيضانات..جامعة القاهرة تكشف تفاصيل عودة فرعها بالسودان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، لعب دورا كبيرا في دعم السودان بالكوادر المؤهلة والمتخصصة.

وتابع الدكتور علم الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على التلفزيون المصري، أن مقر الجامعة لم يتأثر بأزمة الفيضانات في السودان، منوها بأن هذا الفرع مغلق منذ 1999.

وأوضح أن الجامعة أعلنت أمس عن بدأ تلقي طلبات قبول الطلاب السودانيين من دولتي السودان وجنوب السودان، ويوجد بالجامعة 4 كليات وهى الآداب، والحقوق، والتجارة، والعلوم.

وأضاف المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، وجه بتشكيل لجنة تقوم بدراسة كافة المتطلبات الخاصة بالعودة، حتى تبدأ الدراسة في فرع الخرطوم، موضحًا أنه ستبدأ الدراسة في فرع القاهرة لحين جاهزية الفرع في الخرطوم.

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