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محافظات

فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وفقا للبرنامج الموضوع من قبل قطاع كهرباء البحر الأحمر .


وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى عن منطقة الكوثر الجديد، ومنطقة مبارك 2، وذلك اليوم الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا .

 

كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن منطقة مبارك 7، الخزان العالى، بيتكو، وذلك غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية .

 

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن إجراء الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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