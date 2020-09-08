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اقتصاد

الأقل نسبة| 3.9 % معدل تراجع الأمية في مصر بين تعداديّ 2006 و2017

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
تراجع معدلات الأمية
تراجع معدلات الأمية
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آية الجارحى
أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الثلاثاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، الذى يوافــق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنويًا للتوعية بأهمية محو الأميّة كموضوع يتعلق بالكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسـان، وأداة لتعزيز القدرات الشخصية ووسيلة لتحقق التنمية الاجتماعية والبشرية.

وأوضح االجهاز في بيانه أن قضية محو الأمية تُعد من القضايا التى تشغل بال المجتمع الدولي بصفة عامة وتلاقى أهمية قصوى في مصر للقضاء عليها، وتم إدراجها ضمن الأهداف الأممية (التنمية المستدامة) وكذلك ضمن رؤية مصر 2030، وقد تم إعداد البيان ليتناول صورة وشكل الأمية على مستوى العالم، كذلك شكل الأمية في الدول العربية وموجزًا شكل الأمية في مصر.

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ونوه البيان إلى أنه من أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية مايلى: أولًا حالة الأمية في دول العالم عام 2020، سجلت النسبة 13.7% لمعدل الامية للبالغين (15 سنة فأكثر) على مستوى العالم.

وبلغت معدلات معرفة القراءة والكتابة في الدول المتقدمة 99.2 عام 2020.

فيما يعيش معظم الأميين فى جنوب وغرب أسيا وجنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا من بين جميع البالغين الأميين في العالم، ومايقرب من ثلثيهم من الإناث.


سجلت 18 دولة أفريقيا من بين 20 دولة على مستوى العالم أعلى معدلات الأمية، وذلك نتيجة لإفتقارها إلى الموارد أو الأدوات التعليمية اللازمة لتحسين حياتهم.

و80.9% هى أعلى معدلات الأمية على مستوى العالم في النيجر عام 2019.

ثانيًا: حالة الأمية فى مصر خلال الفترة (2017- 2019)، حوالى 25% من السكان في مصر (10 سنوات فأكثر) أميين عام 2017.

وإنخفض معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم بلغت 25.8% عام 2017، وطبقًا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الامية انخفضت الي 24.6% في يوليو 2019.

كما بلغ عدد الأميين في مصر 18.4 مليون نسمة بمعدل 25.8% في تعداد 2017.

وترتفع الأمية بين الإناث عن الذكور، وقد بلغت اعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8%، مقابل7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1%.

كما ترتفع معدلات الأمية في الريف مقارنة بالحضر بمعدل 32.2% مقابل 17.7% بالحضر وفقا لتعداد السكان عام 2017. 

وانخفضت معدلات الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن وفقا لتعداد السكان عام 2017. 

كما سجـلت محافظة المنيـــا أعلـى معدل للأمية بنسبة بلغت 37.2%، وسجلت محافظة البحر الأحمر أقل معدلات للأمية بنسبة بلغت 12%.

نحو 5.69٪ من إجمالى الأميين لديهم صعوبة (إعاقة)، وبشكل عام ترتفع النسبة قليلا لدى الذكور عن الإناث، و3% من الأميين يستخدموا الحاسب الآلى والإنترنت.

وتعد أقل معدلات البطالة بين الأميين وتبلغ 2.2%، في حين أن أعلى معدلات للبطالة بين الحاصلين على مؤهل جامعي فأكثر بلغت 16.7%، ويرجع ذلك إلى أن الأميين يقبلون الحد الأدني من الأعمال بغض النظر عن مستوى المهارة (الأعمال اليدوية والحرفية) على نقيض من ذلك الحاصلين على مؤهلات عليا وذلك وفقا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2019.

وإرتفعت نسبة المشتغلات الأميات (22.3٪) بالمقارنة بالمشتغلين الأميين الذكور (18.0٪) عام 2019.

واتجهت معدلات التغير (الموجبة) فى الأجور خلال الخمس سنوات الأخيرة  للتناقص مع ارتفاع المستوى التعليمى للمشتغلين، فعلى المستوى الإجمالى بلغ معدل التغير لمتوسط الأجر اليومى  للمشتغلين الأميين 50.8%، مقابل 26.4% لحملة المؤهل الجامعى وفوق الجامعي، مما يعكس الطلب النسبي الأعلى للمشتغلين للمستويات التعليمية المنخفضة بالمقارنة بالمستويات التعليمية العالية.
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