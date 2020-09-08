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أخبار البلد

السياحة تؤهل المتعاملين مع السائحين فى أهرامات الجيزة بطرق التعامل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تزامنا مع بدء استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر وفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري، نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة آثار أهرامات الجيزة من أصحاب الدواب وبائعى الكارت بوستال على كيفية التعامل مع جميع الزائرين والسائحين فى ظل التدابير الاحترازية المطبقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن هذه الدورة التدريبية تأتى فى إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.




وقالت إن محتوى هذه الدورة التدريبية شمل أيضا كيفية التعامل الصحي مع الدابة ورعايتها، بالإضافة إلى كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات التدريبية تتم بالتعاون بين قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، ومحافظة الجيزة، ويشارك فى  تدريب المشاركين في هذه الدورة نخبة من موظفى الوزارة المتخصصين إلى جانب أطباء فى الطب البيطري.
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