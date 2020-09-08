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ثقافة

ماذا فعلت وزارة الثقافة لحفظ تراث ومقتنيات رموز قوى مصر الناعمة؟

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تعمل وزارة الثقافة على حفظ التراث، وحماية مقتنيات العديد من الكتاب والأدباء، والفنانين الراحلين الذي أثروا الحياة المصرية والعربية بالعديد من الأعمال، والإنجازات التراثية والإنسانية، وتركوا خلفًا تراثًا يحاكي مسيرتهم على كافة المستويات.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استمرار السعي لحفظ وتوثيق مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة بهدف صون تاريخ عمالقة نجحوا في رسم ملامح تاريخ الإبداع في العصر الحديث.

وفي هذا السياق نرصد أبرز إنجازات الثقافة في حماية تراث رموز قوى مصر الناعمة، حيث نجح قطاع الإنتاج الثقافي مؤخرًا  من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق في تأسيس متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية يضم مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة.

ويضم مقتنيات أكثر من 19 شخصية من رواد الحركة المسرحية هم توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، سمير العصفوري، محمود الجندي، محمود عزمي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، محمد عوض، مظهر أبو النجا، منير مكرم، سيد زيان، محمود مسعود، بالإضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومي محاسن الحلو، محمد الحلو، أولاد ياسين، وجاري حاليا استكمال إهداء المركز مقتنيات فاروق الفيشاوي والفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل ومحمود الحديني ورشوان توفيق وحسين رياض. 

كما نجحت وزارة الثقافة، في الفترة السابقة فى ضم وحيازة مجموعة من المطبوعات والمخطوطات النادرة كانت ضمن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامى وذلك بعد مفاوضات استمرت ستة اشهر مع المالك الجديد للاتفاق على قيمتها النقدية حيث استقرت اللجنة شكلتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى رئيس دار الكتب والوثائق القومية وعضوية سبعة من الفنيين والقانونيين على قائمة عناوين تعد من كنوز التراث القومى آلت ملكيتها إلى دار الكتب وفقًا لقانون المخطوطات .

كذلك نجحت الوزارة في الحفاظ على مقتنيات أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وافتتحت متحفًا يحمل اسمه يضم كافة متعلقاته الشخصية والمكتبية، إلى جانب أعماله، وكل مؤلفاته، وقراءته، وجوائزه.

هذا إلى جانب المتاحف الفنية التي تحمل أسماء أشخاص، مثل حسن حشمت، وأحمد شوقي، وطه حسين، ومحمود خليل، ومحمود مختار، وإنجي أفلاطون، وغيرهم الكثير.

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