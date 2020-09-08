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أخبار البلد

إقبال كبير من السيدات على جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في العياط ..شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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أحمد زهران - حسام الفقي - احمد رمضان
شهدت اللجان الانتخابية بمركز ومدينة العياط في الجيزة، إقبالا كبيرا من السيدات على جولة الإعادة بإنتخابات مجلس الشيوخ .

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ  في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.

وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدوائر الأربع التي خصصت لنظام القائمة.
إقبال كبير من السيدات على جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في العياط ..شاهد
إقبال كبير من السيدات على جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في العياط ..شاهد
إقبال كبير من السيدات على جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في العياط ..شاهد
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