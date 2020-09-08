الأمين العام للأخوة الإنسانية يشيد بجهود البحرين في ترسيخ التعايش السلمي

أشاد المستشار محمد عبد السلام ، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بجهود مملكة البحرين في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
وقال عبد السلام، في تغريدة له على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي": "جهود كبيرة تبذلها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لترسيخ التعايش السلمي".
وأكد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية أن مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، مجموعة من العاملين الهندوس احتفالية "أونام" هو عمل إنساني نبيل يجسد قيم التعارف والأخوة الإنسانية التي تنعم بها مملكة البحرين.