الأمين العام للأخوة الإنسانية يشيد بجهود البحرين في ترسيخ التعايش السلمي

أشاد المستشار محمد عبد السلام ، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بجهود مملكة البحرين في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.





وقال عبد السلام، في تغريدة له على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي": "جهود كبيرة تبذلها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لترسيخ التعايش السلمي".



