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ثقافة

الخميس.. حفل فني لـ"فويس باند" بالسحيمي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستقبل مركز إبداع "بيت السحيمي" -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- بشارع المعز في السابعة مساء الخميس 10 سبتمبر ، الحفل الفنى لفرقة "فويس باند" قيادة إسلام جاد.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها: "دارت الأيام" للسيدة أم كلثوم والتي كتبها الشاعر مأمون الشناوي ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومن كلمات مأمون الشناوي وألحان عبد الوهاب أيضًا "تهجرني بحكاية" لفايزة أحمد، "وحشتني" لسعاد محمد كلمات صلاح فايز ألحان خالد الأمير، لجورج وسوف "حلف القمر" و "كلام الناس"، أوبريت "الحلوة لسه صغيرة" كلمات صلاح جاهين ومن ألحان كمال الطويل، "إن كنت ناسي" من كلمات محمد علي أحمد وألحان الموسيقار رياض السنباطي، "كل دقة في قلبي" من ألحان محمد فوزي وكلمات عبد العزيز سلام، ومن ألحان فريد الأطرش للسيدة أسمهان "ليالي الأنس" التي كتبها شاعر الشباب أحمد رامي، ولطلال المداح "يامن هواه" كلمات سعيد البورسعيدي وألحان طارق عبد الحكيم.

الفرقة أنشئت عام 2016 على يد إسلام جاد، عازف الكمان بدار الأوبرا، والموزع الموسيقي أسامة الحسيني، وقدمت أكثر من حفل بدار الأوبرا المصرية والنادي العام لضباط الشرطة وجامعتي الزقازيق وعين شمس وغيرها من المواقع الثقافية.

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