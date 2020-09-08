الجمعة.. كرم مراد يقدم التراث النوبى بطلعت حرب

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة 11 سبتمبر، حفلا فنيا للفنان النوبي كرم مراد، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.









ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية منها: "رسام"، "النيل بيتمشي"، "مارية"،"خبيز أمي"، "حلم الناس"، "ديا"، "يا صغير علي الهوي"، "الشال"، "نعناع الجنينة" و"ياناعم العود" من التراث الخليجي".









واشتهر "مراد" بالغناء النوبي، حيث تعلم العزف والغناء على يد خاله الفنان النوبي العالمي الراحل حمزة علاء الدين، بدأ مشواره الفني بحفلات دار الأوبرا منذ عام 1997، كما شارك في احتفالات اكتوبر عام 2000 بأغنية "النيل بيتمشي"، كما شارك بالغناء فى العديد من العروض المسرحية والأعمال الدرامية منها: مسرحيتى "ناس النهر" و"الطوق والأسورة" إخراج ناصر عبد المنعم (الفائزة بجائزة أفضل عرض بمهرجان قرطاج الدولي)، السهرة الدرامية "فقراء لكن أغنياء" إخراج رضا النجار.









قام بالغناء في العديد من المهرجانات والملتقيات الدولية منها: حفل ختام سيمبوزيوم أسوان الدولى للنحت، والأكاديمية المصرية للفنون بروما ومعرض الفنون التلقائية بألمانيا وشهر الثقافة المصرية بكرواتيا.









وسجل "مراد" ثلاث دويتوهات مع المطرب الإيطالي بينو دانيال والأمريكية ماريا كوبا، كما اشترك فى الألبوم الغنائى للتراث النوبى بألمانيا بعنوان: "سلامات نوبيانا".