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حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط مشروبات مهربة جمركيًا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكن ضباط مباحث تموين القاهرة من ضبط 574 عبوة مشروبات مهربة جمركيًا معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مشهورة "مختلفة الأنواع" بدون مستندات ومجهولة المصدر .

وتبين أنها غير خالصة الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور بغرض التربح ماديًا جراء بيعها للمستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية وملحق به مخزن بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة أول.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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