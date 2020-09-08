ضبط ٦ أطنان زيوت سيارات مجهولة المصدر بالنزهة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٦ طن زيوت سيارات معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر".





وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.