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محافظات

وفاة استشاري قلب بالمحلة مصابا بكورونا.. والأطباء ينعونه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:51 م
الدكتور مصطفي عبده
الدكتور مصطفي عبده
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احمد علي
أعلن الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب بالمحلة عن وفاة الدكتور مصطفي السيد عبده أخصائي القلب بالمركز إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى أقسام العزل بالمنصورة وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

وكان الدكتور مصطفي عبده أصيب بفيروس كورونا المستجد وجري عزله داخل مستشفى العزل بالمنصورة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعى وتركيب أنبوبة حنجرية الي أن وافتة المنية صباح اليوم 

وكتب الطبيب الراحل في أخر ساعات قبل رحيلة منشور عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاص به : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 
أظن نهاية الطريق، ومحطة الوصول، أستودعكم الله،كنتم خير داعمين.

وتابع بمنشور آخر في الساعات الأولى من صباح اليوم قائلا : " تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن، لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي، لا إله إلا الله محمد رسول"
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