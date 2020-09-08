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محافظات

طبيب جديد يرحل بكورونا.. نقابة أطباء الدقهلية تنعي الدكتور مصطفى عبده وتعلن ارتفاع شهدائها لـ27

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:55 م
الدكتور مصطفي السيد
الدكتور مصطفي السيد
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همت الحسيني
نعت نقابة أطباء الدقهلية فى بيان لها منذ قليل الدكتور مصطفى السيد عبده أخصائي أمراض القلب بمعهد المحلة وأحد أبناء مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، والذى توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

أصيب الطبيب بفيروس كورونا وتم نقله الى المستشفى منذ عدة أيام وتم إعطاؤه بروتوكول العلاج إلا أن حالته ساءت وجرى تركيب أنبوبة حنجرية له أمس إلا أن حالته تدهورت أكثر رغم تلقيه العلاج اللازم ولفظ أنفاسه الأيرة متأثرا بأصابته.

وساد الحزن بين زملائه ومحبيه على رحيل أحد أبناء الجيش الأبيض والذى يتمتع بدماثة الخلق وحبه لعمله وزملاؤه ومساعدته للفقراء ومساندته لهم.

من جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية إنه بوفاة الطبيب مصطفى السيد يصبح عدد الشهداء من الأطباء بالدقهلية ٢٨ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتم إضافته لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا، والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل غيرهم حتى أصيبوا وفارقوا الحياة.
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