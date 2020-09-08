AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

ورشة عمل لمسئولى المعامل بشركة مياه الشرب بأسيوط لمناقشة معايير الأداء العملى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ورشة عمل "مناقشة معايير الأداء بقطاع الجودة"، للتأكيد على جودة المياه المقدمة للمواطنين وسلامة وسرعة الإجراءات المتبعة بجميع معامل الشركة الثابتة والمتنقلة، بحضور رئيس قطاع المعامل ونائبه ومدير الإدارة العامة للجودة ومديرى معامل الشركة، وذلك بمركز التدريب والخدمات.


وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط، أن التنسيق بين مسئولي قطاع المعامل، والمناقشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعلنها الشركة للإرتقاء بكفاءة العاملين بالشركة وإتاحة فرصة جيدة لنقل الخبرات.


وأوضح الكيميائي إسلام حسنين، نائب رئيس قطاع المعامل، أن ورشة العمل التزمت بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة جميع الحضور.


وقال إن الورشة ناقشت توقيتات غسيل المروقات، والطرق القياسية للاختبارات المعملية، وأنظمة سحب العينات وعدها، وكيفية استخدام خرائط GlS على الشبكات المخدومة بالكامل.


واختتمت الورشة بمناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل وما ورد باستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الأداء المعملي، يأتي ذلك ضمن جهود الشركة لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه دمياط: ١.٧ مليار جنيه إجمالي الاستثمارات خلال ٦ سنوات

مياه أسيوط: رحلة لتنقية ومعالجة المياه تطبق أحدث الآليات‎

بتكلفة 360 ألف جنيه.. مياه أسيوط تنفذ أول تجربة عملية للحواجز المطاطية

مياه أسيوط.. أول تجربة عملية للحواجز المطاطية بمحطة نزلة عبداللاه

الشركة القابضة: نراقب جودة المياه بداية من المآخذ حتى وصولها للمواطنين

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. اجتماع طارئ في الكاف اليوم لحسم مصير"نصف نهائي أبطال إفريقيا"

احذر.. سخط الله عز وجل في 3 أمور

كان نفسي أشوفك زي صلاح.. أحمد حسن: رمضان صبحي اختار بيراميدز عشان الفلوس مش الطموح

فيديوجراف.. مفاجأة صادمة للمتعافين من فيروس كورونا

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو

AdvertisementS

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا شفقة.. امرأة تحتجز والدها المريض رغمًا عنه في ظروف غير إنسانية

تعرف على مواصفات رينو سانديرو 2021 قبل طرحها رسميا .. صور

إطلالة كاجوال بسيطة لـ نتالي إيمانويل في مهرجان فينسيا السينمائي ..صور