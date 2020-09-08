ورشة عمل لمسئولى المعامل بشركة مياه الشرب بأسيوط لمناقشة معايير الأداء العملى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ورشة عمل "مناقشة معايير الأداء بقطاع الجودة"، للتأكيد على جودة المياه المقدمة للمواطنين وسلامة وسرعة الإجراءات المتبعة بجميع معامل الشركة الثابتة والمتنقلة، بحضور رئيس قطاع المعامل ونائبه ومدير الإدارة العامة للجودة ومديرى معامل الشركة، وذلك بمركز التدريب والخدمات.









وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط، أن التنسيق بين مسئولي قطاع المعامل، والمناقشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعلنها الشركة للإرتقاء بكفاءة العاملين بالشركة وإتاحة فرصة جيدة لنقل الخبرات.









وأوضح الكيميائي إسلام حسنين، نائب رئيس قطاع المعامل، أن ورشة العمل التزمت بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة جميع الحضور.









وقال إن الورشة ناقشت توقيتات غسيل المروقات، والطرق القياسية للاختبارات المعملية، وأنظمة سحب العينات وعدها، وكيفية استخدام خرائط GlS على الشبكات المخدومة بالكامل.









واختتمت الورشة بمناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل وما ورد باستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الأداء المعملي، يأتي ذلك ضمن جهود الشركة لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.