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توك شو

دورنا ميتنسيش.. شاهد رئيس شركة إجابات: مصر تعمل على لم الشمل العربي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، إن المصريين سعداء بعودة مصر لموقعها الريادي، وقيامها بدور فعال إقليميا و دوليا، مشيدا بشكر رئيس الوزراء بالعراق لمصر حكومة وشعبا.

وتابع محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج"صباحك مصري" المذاع علي فضائية"إم بي سي مصر 2"، أن مصر أنفقت حوالي 2.2 مليون دولار، معونات لـ 23 دولة إفريقية، وأيضا أدوية ومستلزمات طبية سواء خلال فترة كورونا أو فيروس سي، متابعا أن مصر دعمت وساندة جنوب السودان عن طريق إرسال مساعدات طبية وغذائية بسبب أزمة الفيضانات.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، إلي أن الجيش المصري ووزيرة الصحة كانوا إلي جانب شعب السودان لمساندتهم ، وتم مرافقة خبراء لوزيرة الصحة لمساعدة شعب السودان في أزمة الفيضان، مشيدا بأن التاريخ يتحدث عن مساندة مصر للدول العربية في أزماتها، ولكن لم تكن بمثابة مساعدات للسودان ، لكن المصريين يعتبرونه واجبا عليهم ناحية البلد الشقيق.

وأكد علي عودة مكانة مصر المفقودة لفترة معينة، لافتا إلي أن تحسنت علاقات مصر مع العالم العربي، نظرا لتحلي الشعب المصري بصفات الكرم، الضيافة والأصالة، ما تفعله القيادة هو تأصيل للشعب ونقل مدى تعاطفهم للبلاد العربية.
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