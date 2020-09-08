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محافظات

محافظ القليوبية يترأس غرفة العمليات لمتابعة سير اعادة انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:12 م
محافظ القليوبية يترأس
محافظ القليوبية يترأس غرفة العمليات
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إبراهيم الهوارى
ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لاعادة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

حيث قام المحافظ مع ممثلى القطاعات بمراجعة مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية، مؤكدا توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسى متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.

وأكد الهجان على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان، والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمنًا الدور الذى تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.

يذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: 01119992624-01554591669
يذكر ان اعادة انتخابات مجلس الشيوخ تبدأ في 12 مركزا ومدينة بعدد 532 مقرا انتخابيا تضم 689 لجنة فرعية وعدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و255 ألف ناخب على مستوى دائرة محافظة القليوبية.
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