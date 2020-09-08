لافروف: مستعدون للوساطة في أي محادثات بين قبرص وتركيا بشأن التنقيب في البحر المتوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للمساعدة بالوساطة في أي محادثات بين قبرص وتركيا في ظل تصاعد التوتر بشأن التنقيب عن موارد الطاقة في البحر المتوسط.





وبلغ التوتر، المستمر منذ عقود بين تركيا وقبرص المدعومة من اليونان، ذروته هذا العام بفعل خلافات على الحقوق التجارية في شرق البحر المتوسط وهي منطقة يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.





وقال لافروف خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا: "بالنسبة لعلاقاتكم مع تركيا، نحن مستعدون لتشجيع الحوار المستند إلى المصالح المشتركة والسعي لقرارات عادلة وتستند إلى القانون الدولي".





وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما.





كما تتنازع تركيا مع قبرص على حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية حول الجزيرة إذ تقول أنقرة: إن بعض المناطق تقع في نطاق جرفها القاري.





وترى تركيا أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في أي اكتشافات.





وأدى غزو تركي في عام 1974 لانقسام قبرص إلى قبارصة أتراك ويونانيين في جانبين منفصلين من الجزيرة.





ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قبرص وتركيا التي تدعم القبارصة الأتراك الذين يعيشون في شمال الجزيرة.