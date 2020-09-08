فتاوى شغلت الأذهان.. شروط واجبة عند الوفاء بالنذر.. حكم المماطلة في سداد الدين.. احذر سخط الله عز وجل في 3 أمور.. عقوبة ظلم الرجل لزوجته

فتاوى شغلت الأذهان

شروط واجبة عند الوفاء بالنذر

حكم المماطلة في سداد الدين

احذر.. سخط الله عز وجل في 3 أمور

عقوبة ظلم الرجل للمرأة واستقوائه عليها

أنسى دائما عدد الركعات في الصلاة فماذا أفعل؟

ما هي أفضل الأعمال التى تقربني من الله

كيف أحسب الصلاة الفائتة عن عدة سنوات وهل التوبة تكفي





نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة والتي تشغل الأذهان، ونرصد في في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.









فى البداية، قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم ملزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.



وأضاف فخر، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: "نذرت أن أفعل شيئًا معينًا ووفيت بنذري قبل حدوثه، فهل يجب الوفاء به مرة ثانية إذا حدث؟"، قائلًا إنه لو تعجل الإنسان على تنفيذ النذر قبل حصول هذا الأمر فلا مانع من ذلك ويكون من باب الصدقات، ولكن عند حصول الشيء يكون الإنسان ملزما بتنفيذ النذر بعد حصوله على الشيء، لأنه يكون هو وقت الوجوب الحقيقي.



وأوضح أمين الفتوى أنه لو أن الإنسان نذر شيئا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الإنسان أيضا أن يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك أنت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك أن تؤديه في المكان الذي قد حددته واشترطته على نفسك.







بينما قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن سداد الدين مقدم على زواج الأبناء، خاصة إذا حان وقت سداد الدين.









وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة المواطنين، يجوز أن تزوج الأبناء أولا في حالة ما إذا وافق صاحب الدين على تأجيل السداد وإذا اعترض فوجب السداد أولا.





وأكد أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعا، لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».









ثم قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه على الإنسان أن يحذر سخط الله سبحانه وتعالى في ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك ، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك ، وأن تطلب شيئًا من الدنيا فلا تجده أن تسخط على ربك.





وأوضح المجمع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن سفيان الثوري، أنه قال :«احذر سخط الله في ثلاث: التقصير فيما أمرك به، وأن يراك وأنت لا ترضى بما قسمه لك ، وأن تطلب من الدنيا شيئًا ولا تجده فتسخط على ربك».













كما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن ظلم الرجل للمرأة واستقوائه عليها كثيرًا ما يقع فى مجتمعنا؛ وذلك يعود إلى الثقافة الخاطئة والمتوارثة بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض.





وأضاف على جمعة، فى إجابته عن سؤال: "هل ظلم الرجل للمرأة عقوبته أشد من أي ظلم آخر لأحد من الناس"، أنه لا ينبغى لأى الرجل الاستقواء على المرأة أيًا كانت الصفة التى تربطه بها فى حياته، كأن تكون أمه أو زوجته أو أخته أو ابنته.



واستشهد بما روى عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه -عز وجل- أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا».



واستدل الدكتور على جمعة أيضًا على وجوب معاملة النساء برفق بما ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - «استوصوا بالنساء خيرًا ، فإنّهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة».



واستنكر عضو هيئة كبار العلماء اعتقاد بعض الرجال بأن معاملة المرأة «بالحنية» أسلوب خاطئ فى التعامل طبقًا لثقافة سائدة فى المجتمع؛ ذكرًا ما كان يقوله النبى – صلى الله عليه وسلم – عندما كان الناس يرونه يحنو ويعامل فاطمة ابنته –عليها السلام - بلطف: «ما لكم ومالي، زهرة أشمها»؛ فالزهر يشم ولا يفرك، كذلك كان يقول العلماءُ قديمًا، وفرك الورد يعنى: تحطمه، وهذا ممن لا يرضاه نبى الإسلام ولا مما يوجد فى دين الله – عز وجل -.



ونصح المفتى السابق كل رجل ألا يظلم المرأة، لأن الله – سبحانه وتعالى – جعلها فى مسؤليته ورعايته؛ فينبغى عليه الحفاظ عليها؛ اقتداءً بالرسول – صلى الله عليه وسلم-، واتباعًا لتعاليم الدين الحنيف.



واختتم أنه "على الرجل ألا يظلم المرأة، وعلى المرأة التى تشعر بالحنان والأمان من زوجها أن تقدر له ذلك، وتعلم أنه جاهد من أجل ذلك فوجب عليها عندئذ تقديم الإحترام و إتقاء الله فيه تقديرًا له؛ وكما أمره الله أن يكون مصدر حنان وإحتواء لها؛ أمرها أيضًا بإن تكون له ريحانةً".







فيما ورد سؤال مضمونه: "أنسى عدد الركعات باستمرار "أنسى عدد الركعات باستمرار أثناء الصلاة فماذا أفعل؟"، أجاب عنه محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "يوتيوب".





ورد وسام قائلًا إنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وإن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك.









وأشار إلى أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار أن يكمل صلاته على ما تذكر.





وتابع أن دائم النسيان في الصلاة ليس عليه سجود سهو، منوها إلى أن هذه الحالة ليست من الحالات النادرة وتعتبر صلاته صحيحة.









وفى النهاية، قال الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، إن أحب الأعمال إلى الله تعالى هي ما داوم عليها صاحبها وإن قلة، والاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه.





وأضاف «المصلح»، خلال لقائه ببرنامج "مشكلات فى الحياة" المذاع عبر فضائية "اقرأ"، أن هناك أعمالا فاضلة تجعل الإنسان قريبا من ربه تعالى، فإذا ما مرت عليك هذه الخاطرة فى حياتك وأردت لها جوابًا فالجواب لها يكون من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأول هذه الأمور التى يجب عليك أن تحرص عليها، الأمر الأول أن تكون من أهل الإيمان مؤمنًا بربك مصدقًا بنبيك عاملًا بما أمرت به لأن الله لا يقبل عمل رجل لا إيمان له حيث قال المولى عز وجل فى كتابه الكريم {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}.





وتابع قائلًا: "أما الأمر الثاني أن يكون عملك وفقًا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، والأمر الثالث هو الإخلاص فإنك إن لم تكن مخلصًا فإن الله سيقول لغير المخلص اذهب فطلب أجرك ممن عملت من أجله أما إذا كنت عملت من أجله فخذ الأجر والثواب من عندى هذة هى الأمور التى يجب أن تنتبه لها.